DJ MARKET TALK: Crescimento salarial dos EUA em mínimo de mais de um ano

(DJ Bolsa)-- O crescimento salarial dos EUA continuou a arrefecer em dezembro, disse o Departamento do Trabalho. Os rendimentos médios por hora subiram 0,3% em dezembro face ao mês anterior, contra um ganho de 0,4% em novembro. O pagamento por hora subiu 4,6% face ao período homólogo, contra um aumento de 4,8% registado em novembro e bastante abaixo do pico de março de 5,6%. O aumento de novembro foi o mais ligeiro desde agosto de 2021.