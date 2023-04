DJ MARKET TALK: Crescimento salarial no Reino Unido dá impulso ao BOE

(DJ Bolsa)-- O mercado de trabalho do Reino Unido ficou um pouco menos restrito em fevereiro, mas, apesar dos sinais encorajadores no crescimento salarial do setor privado, o Banco de Inglaterra, ou BOE, ainda enfrenta um dilema sobre a possibilidade de aumentar ainda mais as taxas de juro, disse Ashley Webb, economista da Capital Economics para o Reino Unido. A economia criou 169.000 postos de trabalho nos três meses até fevereiro, enquanto as vagas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.