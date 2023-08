DJ MARKET TALK: Criação de emprego dos EUA deve abrandar nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- A criação de emprego mais elevada do que o esperado em julho, tal como foi reportado pela ADP, não altera as expectativas da Pantheon para os payrolls não-agrícolas de sexta-feira, diz Ian Shepherdson. O analista espera a criação de 275.000 empregos, dos quais 225.000 no setor privado, o que seria uma subida face ao número de junho de 209.000 novos empregos reportados pelo Bureau of Labor Statistics. Por sua vez,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.