DJ MARKET TALK: Criptomoedas caem após negócio falhado da FTX

(DJ Bolsa)-- A bitcoin e outras criptomoedas caem esta quinta-feira, depois de a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, ter desistido do negócio para comprar a rival FTX. Num comunicado no final de quarta-feira, a Binance disse que já não vai comprar a FTX, citando receios sobre as práticas de negócio e a investigação de reguladores dos EUA. "Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora, mas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.