DJ MARKET TALK: Criptomoedas devem continuar a cair

(DJ Bolsa)-- A recente queda das criptomoedas pode continuar até que a inflação recue e/ou as empresas de criptoativos melhorem a sua estabilidade financeira, refere a corretora de ativos digitais GlobalBlock. "O crash da LUNA [token] e da UST [stablecoin Terra] levou a um contágio dramático para outras firmas de criptomoedas e vimos liquidez a sair do mercado de cripto a um ritmo extraordinário", refere o analista da GlobalBlock ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone