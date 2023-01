DJ MARKET TALK: Criptomoedas sobem apesar da falência do Genesis

(DJ Bolsa)-- As criptomoedas sobem esta sexta-feira, ignorando as notícias de que o banco de criptoativos Genesis declarou falência. O Genesis e a sua proprietária Digital Currency Group têm estado em negociações com credores desde novembro. O banco foi a mais recente baixa do colapso da FTX em novembro. "Estas notícias não são novidade para o setor, já que muitos o previam há algum tempo e a empresa deitou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.