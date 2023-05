DJ MARKET TALK: Criptomoedas sobem após entidade global propor regulamentação

(DJ Bolsa)-- A bitcoin e outras criptomoedas aceleram depois de um regulador internacional de valores mobiliários, a IOSCO, ter revelado esta terça-feira um plano global para regular os mercados de criptomoedas, disse Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown. A medida visa proteger os investidores, mas também impulsionar as criptomoedas ainda mais para o grande público, disse Streeter. A IOSCO reconhece que as moedas e tokens digitais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.