DJ MARKET TALK: Criptomoedas vulneráveis após forte pressão de venda

(DJ Bolsa)--As criptomoedas permanecem vulneráveis, pois os fatores que desencadearam uma forte pressão de venda nos ativos digitais no fim de semana ainda estão em jogo, disse a analista do Swissquote Bank Ipek Ozkardeskaya. "A Reserva Federal dos EUA está a tirar o suporte monetário para combater a inflação crescente, e as condições monetárias mais apertadas puxam o tapete aos ativos arriscados como criptomoedas"...

