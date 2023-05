DJ MARKET TALK: Crise bancária inicial terminou, diz CEO do Barclays

(DJ Bolsa)-- O choque inicial da crise bancária desta primavera terminou, mas alguns bancos devem cortar nos empréstimos no longo prazo, referiu o CEO do Barclays, C.S. Venkatakrishnan, na cimeira de CEO do The Wall Street Journal em Londres esta quarta-feira. Os bancos vão continuar a ajustar-se às taxas de juro mais elevadas e à desvalorização de ativos, o que poderá levar a uma redução do crédito, afirmou.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.