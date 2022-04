DJ MARKET TALK: Crise da cadeia de fornecimento reanimada pela guerra na Ucrânia

(DJ Bolsa)-- A guerra na Ucrânia ressuscitou a crise da cadeia de fornecimento, numa altura em que as problemas relacionados com a pandemia começavam a abrandar, diz o Rabobank. O banco holandês diz que a Europa depende da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia para suas importações de energia, mas também para obter alguns químicos, oleaginosas, ferro e metal, fertilizantes, madeira, paládio e níquel. Entre os paí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

