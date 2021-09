DJ MARKET TALK: Crise do gás deve beneficiar Equinor, Shell, Total

(DJ Bolsa)-- Os preços elevados do gás na Europa são positivos para a Equinor, já que o gás europeu representa 35% da sua produção e está bastante exposta aos preços spot, diz o HSBC. Os preços elevados são boas notícias para as grandes empresas com portefólios de GNL significativos como a Shell e a TotalEnergies, que têm uma exposição elevada a esse combustível, diz o banco. Contudo,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone