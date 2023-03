DJ MARKET TALK: Crise do SVB deve tornar BOE mais cauteloso

(DJ Bolsa)--O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve tornar-se mais cauteloso após a derrocada do Silicon Valley Bank, uma vez que a economia do Reino Unido tem um sistema financeiro massivo em relação ao tamanho da sua economia, disse o economista de Berenberg Kallum Pickering. O setor bancário global terá provavelmente de absorver algumas perdas, e é razoável presumir que partes do setor financeiro do Reino Unido serão atingidas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.