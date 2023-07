DJ MARKET TALK: Crise económica pode ser oportunidade para somar duration

(DJ Bolsa)-- A Degroof Petercam Asset Management favorece uma posição neutral na duration por agora, mas com uma inclinação para posições longas com base nas expectativas de uma deterioração do ciclo económico global, refere Sam Vereecke, diretor de investimento de rendimento fixo, numa nota. "Acreditamos que é apropriado acrescentar duration com base na fragilidade das taxas de juro ou uma forte viragem no ciclo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.