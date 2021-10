DJ MARKET TALK: Crise energética da China deve começar a aliviar em 2022

(DJ Bolsa)-- A crise energética da China deve começar a aliviar depois do período do Ano Novo Lunar no primeiro trimestre do próximo ano, diz Lorraine Tan, da Morningstar. Tan aponta para as expectativas de uma redução da procura por energia na primavera, assim como reservas potencialmente maiores de carvão, como impulsionadoras do alívio da escassez energética. Em particular, a região do sul da China deve resolver ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

