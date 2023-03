DJ MARKET TALK: Crise financeira da Zona Euro, EUA é "séria, mas não sistémica"

(DJ Bolsa)-- A crise do mercado financeiro nos EUA e na Zona Euro é preocupante, mas é improvável que atinja todo o sistema do mercado financeiro, diz Evelyne Gomez-Liechti, estratega da Mizuho, numa nota. "É um aperto de crédito em vez de uma crise de crédito", diz a estratega. O custo da dívida deve subir e a oferta de crédito deve descer modestamente, diz. A restrição das condições de cré... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.