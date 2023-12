DJ MARKET TALK: Crise orçamental coloca outlook da Alemanha atrás da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Embora o indicador de sentimento económico ZEW para a Alemanha tenha melhorado inesperadamente, ficou abaixo da leitura para a Zona Euro, um provável sintoma da crise orçamental por resolver, refere o economista-chefe para a Alemanha do HSBC, Stefan Schilbe, numa nota. A leitura do ZEW para a Alemanha subiu 3,0 pontos para 12,8 pontos, enquanto para a Zona Euro acelerou 9,2 pontos para 23,0 pontos. Qualquer solução para o impasse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.