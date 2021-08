DJ MARKET TALK: Cronologia de restrição é pouco provável ser divulgada em Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- Seria prematuro esperar uma cronologia concreta para uma restrição da Reserva Federal dos EUA na reunião de Jackson Hole, diz Elmar Voelker, analista sénior de ativos de rendimento fixo do LBBW. "Projetamos que possa ser na próxima reunião normal do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, em setembro", diz. O LBBW espera que a Fed coloque mais ênfase nos sinais de aumento da robustez ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone