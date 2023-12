DJ MARKET TALK: Crude recua com regresso das empresas ao Mar Vermelho

(DJ Bolsa)-- Os preços do petróleo recuam, perante a falta de liquidez típica durante o período festivo. O petróleo Brent cai 0,1%, para $80,61 por barril, enquanto o WTI recua 0,1% para $75,01. As principais empresas do setor dos transportes marítimos, incluindo a Maersk e a MSC, estão a regressar às rotas marítimas através do Mar Vermelho, apesar dos combates em curso no Médio Oriente. Os preços subiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.