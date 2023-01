DJ MARKET TALK: Curto prazo da Airbus pode ser turbulento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--As complexidades de curto prazo não estão totalmente incorporadas no consenso atual da Airbus, disseram analistas da Berenberg, reduzindo a recomendação da fabricante de aviões para manter face a comprar. A Airbus tem um forte posicionamento competitivo e o longo prazo parece atrativo, disse a Berenberg, aludindo aos recentes ganhos de quota de mercado à rival norte-americana Boeing. Mas a inflação deve aumentar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.