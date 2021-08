DJ MARKET TALK: Curva alemã em terreno negativo pode sinalizar mais alívio do BCE

(DJ Bolsa)-- O facto de toda a curva de obrigações da Alemanha ter recuado completamente abaixo de zero pela primeira vez em cerca de seis meses "reflete o facto de os investidores estarem cada vez mais inclinados para especular sobre um alívio adicional da política monetária por parte do Banco Central Europeu", diz Elmar Voelker, analista sénior de ativos de rendimento fixo do LBBW. No entanto, o analista do banco alemã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

