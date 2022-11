DJ MARKET TALK: Curva da yield da Alemanha inverte por momentos

(DJ Bolsa)-- A curva da yield das obrigações a dois e a 10 anos da Alemanha inverteu pela primeira vez em quase 15 anos na terça-feira, medida entre as Schatz 2,20% dezembro 2024 e a Bund 1,70% dezembro 2032. A inversão foi provocada pelo aumento das yields a dois anos e a restrição da política monetária deve tornar a inversão mais pronunciada, diz Birgit Henseler, analista do DZ Bank, numa nota. A inversão da curva ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.