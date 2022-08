DJ MARKET TALK: Curva da yield das Bunds pode achatar ainda mais

(DJ Bolsa)-- O cenário de uma curva das yields invertida na Alemanha ainda parece distante, mas o crescente achatamento da curva está a ficar evidente por causa do aumento das expectativas de inflação, disse Eugen Keller, analista da Metzler. A extremidade de curto prazo da curva das yields das Bunds ficou recentemente sob forte pressão novamente, disse Keller. Com a inflação a subir potencialmente acima de 10% no outono, de acordo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

