DJ MARKET TALK: Curva da yield dos Treasurys deve achatar com vitória de Biden

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys de maturidade mais elevada devem recuar mais mesmo que o candidato democrata Joe Biden ganhe a Casa Branca, diz o Goldman Sachs num webinar aos clientes nas primeiras impressões do banco em relação às eleições. Mesmo que Biden ganhe, as yields nominais dos Treasurys de maturidades mais elevadas devem continuar reduzidas e a implicação direta é uma curva das yields mais achatada, diz ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

