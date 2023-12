DJ MARKET TALK: Curva da yield invertida deve normalizar em 2024

(DJ Bolsa)-- A curva da yield invertida deve normalizar novamente no próximo ano, diz Tilmann Galler, estratega de mercados de capitais do J.P. Morgan Asset Management, numa nota. Os bancos centrais vão responder ao esperado abrandamento da procura económica e da inflação com cortes acentuados das taxas de juro, diz. "As yields nas maturidades curtas da curva devem por isso cair abaixo das yields de longo prazo ao longo do próximo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.