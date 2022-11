DJ MARKET TALK: Curva dos mercados desenvolvidos continua achatada

(DJ Bolsa)--O achatamento da curva continua a ser o tema mais assinalável no mercado desenvolvido, disseram os estrategas da Mizuho Peter McCallum e Evelyne Gomez-Liechti. Os investidores parecem relutantes em adicionar risco no início da curva com um quadro de inflação "tão inconclusivo", disseram. Nas taxas do euro, a liquidação no segmento a dois anos faz sentido no contexto do Banco Central Europeu elevar as taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.