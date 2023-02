DJ MARKET TALK: Custo do trabalho dos EUA mostra sinais de redução

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O custo do trabalho mostra sinais de redução nos EUA, disse Andrew Hunter, da Capital Economics, após a leitura robusta de 517.000 novos empregos criados. Os dados indicam que a recessão não está tão próxima quanto a Capital Economics previa, mas "duvidamos fortemente que isso marque o início de uma aceleração renovada e, de qualquer forma, a boa notícia para a Fed é que o crescimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.