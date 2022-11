DJ MARKET TALK: Dados comerciais da Alemanha podem marcar recuperação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A balança comercial nominal de bens da Alemanha recuperou em setembro graças a uma maior queda das importações do que exportações, mas isso não é suficiente para inverter a queda dos últimos meses, diz a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. O superavit comercial da Alemanha foi de EUR3,7 mil milhões em setembro, acima dos EUR1,2 mil milhões de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.