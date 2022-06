DJ MARKET TALK: Dados comerciais levam a melhoria das previsões do PIB dos EUA

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA melhor que o esperado de abril está a levar a revisões em alta das previsões do PIB. "Para o segundo trimestre, aumentei a projeção do PIB real em quatro décimas para +5,4%, embora tenha aplicado um ajustamento em baixa praticamente equivalente no terceiro trimestre", refere Stephen Stanley, da Amherst Pierpont, numa nota aos clientes. Stanley também observa que as "importaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone