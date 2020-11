DJ MARKET TALK: Dados da AstraZeneca mostram que vacina funciona e é segura

(DJ Bolsa)-- As ações da AstraZeneca recuam 1,7%, mesmo depois de o grupo europeu ter dito que os regimes de dosagem da vacina contra o coronavírus tiveram uma eficácia média de 70%. O Barclays afirma que os dados mostram que a vacina funciona e é segura, assim como as vacinas da Pfizer/BioNTech e da Moderna. "Tudo considerado, achamos que esta é uma boa notícia para a sociedade e um eventual regresso à normalidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

