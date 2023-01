DJ MARKET TALK: Dados da China mostram melhoria económica

(DJ Bolsa)-- Os dados da atividade económica da China em dezembro foram inesperadamente positivos, mas não significam que o país está a salvo dos problemas, diz a Oxford Economics. Segmentos do lado da procura, como o retalho, continuaram fracos e o crescimento do PIB, que abrandou para 3,0% em 2022 face a 8,1% em 2021, ficou muito abaixo da meta de 5,5%. Pela positiva, "as políticas de apoio aplicadas no final de 2022 estão a revelar-se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.