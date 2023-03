DJ MARKET TALK: Dados da China revelam que recuperação económica está em curso

(DJ Bolsa)-- Os dados económicos da China divulgados esta quarta-feira confirmam que a recuperação doméstica está a avançar, refere Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management, numa nota. O investimento em infraestruturas continua a contribuir para a retoma do investimento em geral e as vendas de propriedades melhoraram mais do que o esperado, assinala. Embora a taxa de desemprego tenha subido em fevereiro em cadeia, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.