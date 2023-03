DJ MARKET TALK: Dados da inflação alemã podem surpreender em alta

(DJ Bolsa)-- A leitura da inflação de fevereiro da Alemanha pode superar as expectativas dos economistas, tal como aconteceu com os dados de Espanha e França, dizem economistas do UniCredit Research, numa nota de research. "Uma leitura mais forte do que o esperado pode afetar a inflação da Zona Euro, acabando por reduzir a descida que os analistas, incluindo nós, esperam", dizem. A reação dos mercados na terç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.