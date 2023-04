DJ MARKET TALK: Dados da inflação cruciais para as expectativas do mercado

(DJ Bolsa)-- Os mercados aguardam atentamente as próximas divulgações de relatórios de inflação nos EUA e na Europa para tentarem prever os próximos passos da política monetária, dizem estrategas do ING numa nota. "Neste contexto, o apetite para procurar yields acima do atual intervalo deve ser limitado", dizem, acrescentando que o topo do recente intervalo é de cerca de 3,6% para os Treasurys a 10 anos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.