DJ MARKET TALK: Dados da inflação da Zona Euro sugerem mais abrandamentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A queda de dezembro da inflação da Zona Euro sugere que, a não ser que haja um novo disparo dos preços da energia, o ímpeto mudou e que a inflação vai começar a descer gradualmente em 2023, referem os analistas do Nordea Anders Svendsen e Tuuli Koivu numa nota. A inflação subjacente, mesmo que seja mais persistente, também deve abrandar, e o Banco Central Europeu vai olhar mais para os mercados laborais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.