DJ MARKET TALK: Dados da inflação de abril do Reino Unido mostram resiliência económica

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação de abril do Reino Unido que ficaram acima do esperado mostram resiliência da economia e aumentam a probabilidade de mais subidas das taxas de juro pelo Banco de Inglaterra, ou BOE, para conter a inflação elevada, diz Douglas Grant, CEO da Manx Financial Group, numa nota. A expectativa de mais subidas das taxas é um desafio para as pequenas empresas devido ao custo elevado do financiamento, diz Grant.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.