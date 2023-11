DJ MARKET TALK: Dados da inflação do Reino Unido confirmam pico das taxas

(DJ Bolsa)-- Os mais recentes dados da inflação do Reino Unido mostram uma descida maior do que os analistas previam, reforçando as expectativas de que as taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, chegaram ao pico, diz Matthew Ryan, responsável de estratégia de mercado da Ebury, numa nota. "Os investidores já acreditavam que o BOE tinha terminado de subir as taxas e os dados [desta quarta-feira] apenas confirmam essas suspeitas"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.