DJ MARKET TALK: Dados da inflação do Reino Unido significam taxas mais altas

(DJ Bolsa)-- Os dados de inflação do Reino Unido tornam uma recessão mais provável, já que o Banco de Inglaterra, ou BOE, está agora pressionado a aumentar as taxas de juro ainda mais e por mais tempo do que se pensava anteriormente, disseram Neil Shearing e Paul Dales, da Capital Economics. A inflação dos serviços aumentou para 6,9% em abril, contra 6,6%, sugerindo que as pressões de preços parecem cada vez ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.