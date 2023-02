DJ MARKET TALK: Dados da inflação dos EUA não devem mudar rumo da política da Fed

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação de janeiro dos EUA revelam poucas surpresas e suportam a política monetária da Reserva Federal até à data, refere Giles Coghlan, analista chefe da HYCM, ao WSJ. "Está a inflação a abrandar? Sim. Está o processo desinflacionista em curso? Sim." Os dados ficaram praticamente em linha com as expectativas de uma aceleração em cadeia, mas de um abrandamento homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.