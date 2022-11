DJ MARKET TALK: Dados da inflação dos EUA podem ter impacto limitado nos mercados

(DJ Bolsa)-- O impacto dos dados da inflação dos EUA de outubro, que serão divulgados na quinta-feira, nos mercados "pode ser mais limitado a não ser que exista uma grande divergência com as estimativas", refere Jamie Dutta, da Vantage, numa nota, apontando que haverá mais um relatório do índice de preços no consumidor, ou IPC, antes da próxima reunião da Reserva Federal dos EUA. Os analistas consultados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.