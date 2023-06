DJ MARKET TALK: Dados da inflação elevam desconto das taxas do BOE no mercado

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação acima do esperado do Reino Unido elevou o desconto do mercado para as taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, de acordo com dados da Refinitiv. Os mercados monetários descontam uma probabilidade de 60% de uma subida de 25 pontos base na quinta-feira e uma probabilidade de 40% de uma subida de 50 pontos base, segundo a Refinitiv. "Os dados da inflação de maio foram feios o suficiente para alimentar o debate ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.