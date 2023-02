DJ MARKET TALK: Dados da inflação moldam política do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação desta semana serão cruciais para perceber o caminho futuro da política do Banco Central Europeu, diz Joann Spadigam, estratega de taxas do NatWest Markets para a Europa, numa nota. "Achamos que o BCE deve chegar à taxa terminal entre 3%-3,25% (prevemos subidas de 25pb em março e maio, com riscos para 50pb-25pb) em vez de 3,5%, tentando engendrar uma aterragem suave para a economia", diz. O ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.