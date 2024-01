DJ MARKET TALK: Dados da inflação podem arrefecer expectativas de cortes do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados provisórios da inflação da Zona Euro para dezembro podem arrefecer as expectativas dos mercados para os cortes das taxas de juro do Banco Central Europeu, apesar de terem ficado ligeiramente abaixo das expectativas, diz Charles Hepworth, diretor de investimento da GAM Investments, numa nota. A inflação principal homóloga subiu para 2,9% em dezembro -- menos do que os 3,0% esperados numa sondagem do WSJ -- face a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.