DJ MARKET TALK: Dados da inflação, salários da Zona Euro mostram que restrição não acabou

(DJ Bolsa)-- A robustez do crescimento dos salários e da inflação subjacente da Zona Euro vai reforçar a convicção dos responsáveis políticos de que o ciclo de restrição ainda não terminou, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe para a Zona Euro da Capital Economics, numa nota. A inflação subjacente ainda está bastante forte, e os dados dos salários, incluindo os custos laborais por hora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.