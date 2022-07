DJ MARKET TALK: Dados da inflação vão definir posicionamento da UBS AM

(DJ Bolsa)--A UBS Asset Management prevê que o posicionamento da gestora seja influenciado em grande parte pelos dados de inflação e as suas implicações para os responsáveis globais de política monetária, disse a empresa no seu quadro de perspetivas para o que resta de 2022. Do ponto de vista do mercado, a inflação alta é um problema sem boas soluções no curto prazo, disse a UBS AM. As principais pressõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone