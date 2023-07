DJ MARKET TALK: Dados da Nokia mostram recuperação adiada

(DJ Bolsa)-- O corte de previsões da Nokia e as vendas fracas do 2T mostram que a recuperação do mercado vai levar mais tempo que o esperado e que os EUA estão a pesar mais que o esperado, dizem analistas do Citi numa nota. Alguns projetos nos EUA estão a derrapar para 2024, ao mesmo tempo que há uma contínua redução de inventários, diz o Citi. O alerta da Nokia é direcionalmente semelhante ao da Ericsson, embora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.