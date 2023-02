DJ MARKET TALK: Dados da produção industrial alemã contribuem para receios de recessão

(DJ Bolsa)-- Depois de provar ter sido resiliente durante a maior parte de 2022, a produção industrial alemã caiu em dezembro, contribuindo para as razões para se esperar que a economia caia numa recessão, diz Franziska Palmas, economista sénior para a Europa da Capital Economics, numa nota. A queda de 3,1% em cadeia é maior do que o esperado, e marca uma das maiores quedas mensais da produção dos últimos anos, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.