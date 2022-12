DJ MARKET TALK: Dados da produção industrial alemã indicam sinais de recessão

(DJ Bolsa)-- Os dados da produção industrial, juntamente com outras publicações no início do quarto trimestre, sinalizam que a Alemanha está a aproximar-se de uma recessão, ainda que a economia não tenha caído de um precipício, diz Carsten Brzeski, responsável global de macro do ING, numa nota. Os dados da produção industrial ainda mostram alguns desenvolvimentos positivos, como um desempenho melhor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.