DJ MARKET TALK: Dados das exportações da China apontam para risco de recessão global

(DJ Bolsa)-- Os dados de exportação da China podem ser um mau presságio para a economia global. As expedições da China caíram 8,7% em novembro em relação ao ano anterior, a maior queda desde fevereiro de 2020. Economistas consultados pelo WSJ esperavam uma queda de 2%. Os bancos centrais dos EUA e de outros países desenvolvidos têm aumentado as taxas de juro para conter a inflação, reduzindo a procura por ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.