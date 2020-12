DJ MARKET TALK: Dados das vendas a retalho britânicas escondem mudança do consumo

(DJ Bolsa)--Os dados das vendas a retalho do Reino Unido de novembro provaram ser resilientes tendo em conta que muitas lojas estiveram encerradas devido às medidas de confinamento do coronavírus, mas escondem grandes mudanças nos padrões de consumo, diz o ING. O facto de as vendas a retalho do Reino Unido, excluindo combustíveis, terem caído apenas 2,6% em cadeia é "bastante notável", visto significar que o ní... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone