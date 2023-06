DJ MARKET TALK: Dados de empréstimos da Zona Euro mostram efeitos da restrição

(DJ Bolsa)-- A fragilidade nos empréstimos bancários da Zona Euro deve continuar no futuro previsível, diz Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto para a Zona Euro da Capital Economics, numa nota. Os dados de fundos e empréstimos para maio mostram que os aforradores continuam a investir o seu dinheiro em ativos menos líquidos, mas com uma maior rentabilidade, diz. A fragilidade do crescimento da massa monetária deve-se a uma paragem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.